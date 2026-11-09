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Servicevertrag

Nordex-Aktie in Grün: Verbund setzt auf Windkraftanlagen aus Hamburg

Nordex-Aktie in Grün: Verbund setzt auf Windkraftanlagen aus Hamburg

Ein neuer Auftrag führt den Hamburger Windanlagenhersteller auf einen bislang unerschlossenen Markt. Dabei geht es nicht nur um die Lieferung von Windkrafttechnik.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
43.08 EUR 0.60 EUR 1.41 %
Charts | News | Analysen
Verbund AG
72.15 EUR 0.75 EUR 1.05 %
Charts | News | Analysen

Nordex hat einen Auftrag vom österreichischen Energiekonzern Verbund bekommen. Der Windanlagenhersteller soll 12 Windenergieanlagen mit 84 Megawatt Gesamtleistung für den geplanten Windpark Spille in Albanien liefern, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Der Auftrag umfasst zudem einen Servicevertrag mit 15 Jahren Laufzeit. Das Projekt ist das erste Windenergievorhaben von Nordex in Albanien.

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Für die Nordex-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 0,42 Prozent auf 43,16 Euro nach oben.

Dow Jones

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex

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Datum Rating Analyst
11:41 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
05.11.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.

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