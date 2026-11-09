Servicevertrag

Nordex-Aktie in Grün: Verbund setzt auf Windkraftanlagen aus Hamburg

09.11.26 11:23 Uhr

Ein neuer Auftrag führt den Hamburger Windanlagenhersteller auf einen bislang unerschlossenen Markt. Dabei geht es nicht nur um die Lieferung von Windkrafttechnik.

Werbung

Nordex hat einen Auftrag vom österreichischen Energiekonzern Verbund bekommen. Der Windanlagenhersteller soll 12 Windenergieanlagen mit 84 Megawatt Gesamtleistung für den geplanten Windpark Spille in Albanien liefern, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Der Auftrag umfasst zudem einen Servicevertrag mit 15 Jahren Laufzeit. Das Projekt ist das erste Windenergievorhaben von Nordex in Albanien. Werbung Für die Nordex-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 0,42 Prozent auf 43,16 Euro nach oben. Dow Jones

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex