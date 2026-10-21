ServisFirst Bancshares stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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ServisFirst Bancshares lud am 19.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 270,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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