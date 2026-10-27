Servyou Software Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Servyou Software Group A veröffentlichte am 24.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 CNY gegenüber 0,100 CNY im Vorjahresquartal.
Servyou Software Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 555,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 503,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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