Seshaasai Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

25.07.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 3,76 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,11 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde auf 3,73 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,50 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Seshaasai Technologies hat am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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