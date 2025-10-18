Seshaasai Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Seshaasai Technologies hat am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 3,73 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,50 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 3,76 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,11 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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