Seshasayee Paper Boards hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Seshasayee Paper Boards hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,03 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,72 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,46 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,03 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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