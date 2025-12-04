Severcoop Gamza informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,6 Millionen EUR – ein Plus von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Severcoop Gamza 0,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde auf 0,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Severcoop Gamza 0,030 EUR je Aktie verdient.

Severcoop Gamza hat am 15.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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