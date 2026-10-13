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Severstal Cherepovets Metal Factory JSC (spons GDR) legte Quartalsergebnis vor

Severstal Cherepovets Metal Factory JSC (spons GDR) hat am 12.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,27 Milliarden USD – eine Minderung von 0,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,29 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

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