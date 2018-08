Sewing: Amt des EZB-Präsidenten enorm wichtig für Deutschland

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat davor gewarnt, die Rolle des EZB-Präsidenten im aktuellen Umfeld zu unterschätzen. Beim Bankengipfel des Handelsblatt in Frankfurt sagte Sewing: "Ich halte diese Position für enorm wichtig, auch für Deutschland." Gerade in der aktuellen Lage sei diese Position nun wirklich nicht zu unterschätzen, sagte Sewing und fügte hinzu: "Keiner in Berlin unterschätzt das Amt."

Das Handelsblatt hatte in der vergangenen Woche unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet, Bundeskanzlerin Angela Merkel halte es inzwischen für wichtiger, Deutschland den Posten des EU-Kommissionspräsidenten zu sichern, als Bundesbank-Präsident Jens Weidmann zum Nachfolger des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi zu machen. Weder die Bundesregierung noch die betroffenen Zentralbanken hatten den Bericht kommentieren wollen.

Kurz zuvor hatte der Deutsche-Bank-Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgeworfen, bei ihrer Geldpolitik Rücksicht auf die hohe Verschuldung mancher Euro-Staaten zu nehmen. Angesichts der aktuellen Inflationsraten müsste die EZB ihre lockere Geldpolitik Stück für Stück zurückfahren, was aber einigen hoch verschuldeten Ländern des Euroraums zu schaffen machen würde, sagte Sewing.

