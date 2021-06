Sewing dringt auf "starken Heimatmarkt" für Europa

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorstandschef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat einen einheitlichen Markt in Europa unter anderem auch für Kapital verlangt. "Europa muss einen eigenen starken Heimatmarkt bekommen", forderte Sewing beim Tag der Industrie in Berlin. "Wir haben in Europa immer noch keinen einheitlichen Markt, und das muss das Nächste sein." Deutschland könne mit Amerika und mit Asien nur konkurrieren, wenn der Heimatmarkt der gesamte europäische sei. "Das geht über die Finanzindustrie hinaus", betonte Sewing.

Der Deutsche-Bank-Chef forderte auch einheitliche Kapitalmärkte. "Wir brauchen andere Kapitalmärkte", konstatierte Sewing. Die bevorstehenden Investitionen seien sonst zu groß. "Wir brauchen einen integrierten Kapitalmarkt für Europa, damit wir die Nachhaltigkeit, die wir haben, finanzieren können", erklärte er. Der "Green Deal" der EU für den Klimaschutz werde "ohne einheitlichen Kapitalmarkt nicht kommen".

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) pflichtete Sewing in der Diskussionsrunde bei der Veranstaltung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) bei. "Ich unterstütze, was Herr Sewing gesagt hat im Bezug auf einen europäischen Binnenmarkt", sagte er. Ein "größerer Kampf" werde allerdings noch die Schaffung einer Bankenunion sein, sagte er voraus. Hierfür brauche man einen "Gesamtansatz", und man müsse dafür noch einen Durchbruch erreichen.

