Sewing: Starke Banken und Finanzmärkte wichtig für nachhaltigen Wandel

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Sewing, hat bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Marrakesch die Bedeutung der Finanzmärkte für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Wandel betont. "Die Finanzwirtschaft will und kann einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Transformation leisten - dafür müssen aber die Rahmenbedingungen stimmen." Dazu gehörten Fortschritte auf dem Weg zu einer europäischen Kapitalmarktunion. "Nur ein integrierter, offener und liquider Kapitalmarkt wird es Europa ermöglichen, privates Kapital in dem Umfang zu mobilisieren, wie wir es für Transformation unserer Wirtschaft benötigen", sagte Sewing laut einer Mitteilung.

"Heute gehen Investitionen großer Anleger an der EU vorbei. Das muss sich ändern." Gleichzeitig sei aber auch ein starker Bankensektor nötig. "Wir müssen in Europa die richtigen Bedingungen für global wettbewerbsfähige Banken schaffen", forderte der Vorstandschef der Deutschen Bank. Das aber heiße, "dass wir nicht immer neue Hürden aufbauen dürfen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit schwächen." Er kritisierte in diesem Zusammenhang das Nebeneinander von nationalen und europäischen Kapitalvorschriften und die bürokratische Komplexität der Regulierung.

Besonders kritisch sehe der Bankenverband die aktuelle Diskussion über eine mögliche Erhöhung der Mindestreservesätze durch die Europäische Zentralbank (EZB). Bereits durch die Entscheidung, Mindestreserven nicht mehr zu verzinsen, würden europäische Banken in den nächsten zwölf Monaten Zinseinnahmen in Höhe von rund 6,6 Milliarden Euro verlieren. Eine zusätzliche Erhöhung der Mindestreserve würde die finanzielle Belastung für die Banken weiter verschärfen und ihre Kreditvergabemöglichkeiten einschränken. "Wir brauchen in Europa einen Rahmen, der Banken mehr Spielraum für die Kreditvergabe lässt, der Kapitalmarktfinanzierungen erleichtert und Wachstum ankurbelt. Insgesamt also eine Regulierung, die mehr ermöglicht", sagte Sewing.

Gleichzeitig biete die grüne Transformation nach Überzeugung des Bankenverbandes auch erhebliche Chancen für die Kreditwirtschaft. Rund die Hälfte aller nachhaltigen Anleihen sei im laufenden Jahr in Europa emittiert worden, die europäischen Banken seien dabei auf einen weltweiten Marktanteil von 45 Prozent gekommen. "Europas Stärke bei nachhaltigen Finanzierungen gilt es zu stärken und weiter auszubauen", sagte Sewing. Dieses Ziel müsse auch im Zentrum der Diskussion um die künftige EU-Taxonomie für diesen Bereich stehen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2023 05:41 ET (09:41 GMT)