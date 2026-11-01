SF präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

SF ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SF die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat SF mit einem Umsatz von insgesamt 12,20 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,33 Prozent gesteigert.

Redaktion Finanzen.net