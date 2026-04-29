SF: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SF hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

SF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,480 HKD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 83,66 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,68 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net