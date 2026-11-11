SFC Energy: Die entscheidende Frage bleibt offen

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SFC Energy hat die vorab gemeldeten Neunmonatszahlen bestätigt und die angehobene Jahresprognose bekräftigt. Eine andere Kennzahl aus dem Bericht dürfte Anleger allerdings nachdenklich stimmen.

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat heute seine endgültigen Neunmonatszahlen veröffentlicht und damit die bereits Ende Oktober vorab gemeldete, starke Geschäftsentwicklung bestätigt. Getrieben durch den Großauftrag aus der Ukraine sprang der Umsatz im dritten Quartal um 73 Prozent auf 50,4 Mio. Euro, während sich das bereinigte EBITDA auf 15,3 Mio. Euro nahezu versiebenfachte.

Prognoseanhebung bestätigt

Nach neun Monaten stehen damit ein Umsatzplus von 29 Prozent auf 132,8 Mio. Euro und eine Verdreifachung des bereinigten EBITDA auf 33,7 Mio. Euro zu Buche. Der Nettogewinn erreichte 14,3 Mio. Euro nach einem Verlust von 1,2 Mio. Euro im Vorjahr. Angesichts der starken Zahlen wurde auch die bereits angehobene Jahresprognose, die nunmehr ein bereinigtes EBITDA zwischen 36 und 38 Mio. Euro bei einem Konzernumsatz zwischen 166 und 175 Mio. Euro vorsieht, noch einmal bestätigt.

Auftragspolster schrumpft

Neu und weniger erfreulich ist allerdings, dass der Auftragsbestand seit Jahresbeginn von 78,6 auf 64,9 Mio. Euro gesunken ist. Substanzielle Anschlussorders in der Größenordnung des besagten Großauftrags aus der Ukraine konnte SFC bislang offenbar noch nicht akquirieren. Die für die Bewertung der Aktie entscheidende Frage, wie nachhaltig der jüngste Wachstumsschub ist, wird also erst im kommenden Jahr zu beantworten sein.

Hohe Erwartungen

Der Analystenkonsens erwartet für 2027 immerhin einen weiteren Umsatzanstieg auf 195 Mio. Euro und einen Gewinn je Aktie von etwa 1 Euro. Und selbst in diesem Fall würde sich das KGV auf immer noch sportliche 18 stellen. SFC wird sich also ordentlich strecken müssen, um der Aktie weiteres Potenzial zu verschaffen. Eine erste Indikation dürfte die Vorstandsprognose für 2027 bringen, die voraussichtlich mit den vorläufigen Jahreszahlen für 2026 im kommenden Februar veröffentlicht wird. Bis dahin drängt sich ein Einstieg nicht auf.

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Erstellung am 11.11.26 um 12:31 Uhr.

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