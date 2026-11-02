SFC Energy: Mehr als ein Strohfeuer?

Ein Großauftrag aus der Ukraine beschert SFC Energy einen gewaltigen Gewinnsprung. Doch eine entscheidende Frage muss noch beantwortet werden.

Bei SFC Energy läuft es derzeit auf Hochtouren. Nach einem ausgesprochen starken dritten Quartal hat der Brennstoffzellenspezialist seine Ergebnisprognose für 2026 erneut angehoben. Wesentlicher Wachstumstreiber ist ein Großauftrag über 42,7 Mio. Euro zur Lieferung mobiler Energieversorgungssysteme in die Ukraine. Doch gerade dieser Erfolg wirft eine Frage auf: Ist der kräftige Wachstumsschub nachhaltig?

Gewinn explodiert

Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um rund 73 Prozent auf 50,4 Mio. Euro und das bereinigte EBITDA versiebenfachte sich nahezu auf 15,3 Mio. Euro. Nach neun Monaten steht ein Umsatzplus von 29 Prozent auf 132,8 Mio. Euro zu Buche. Das bereinigte EBITDA verdreifachte sich auf 33,7 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr erwartet SFC nun ein bereinigtes EBITDA von 36 bis 38 Mio. Euro statt bislang 31,5 bis 34 Mio. Euro. Die Umsatzprognose blieb mit 166 bis 175 Mio. Euro unverändert.

Sonderauftrag dominiert

Der Ukraine-Auftrag macht allerdings rund ein Viertel des erwarteten Jahresumsatzes aus und wurde nunmehr vollständig abgearbeitet. Ohne diesen Sonderauftrag wäre der Umsatz in den ersten neun Monaten rein rechnerisch sogar rückläufig gewesen. Auch die extrem hohe Profitabilität dürfte kaum dauerhaft zu halten sein. Schon im vierten Quartal erwartet das Management wegen eines weniger margenstarken Produktmixes und höherer Kosten einen deutlichen Ergebnisrückgang. Allerdings besitzt das Geschäft mit militärischen Energieversorgungssystemen durchaus strukturelles Wachstumspotenzial. SFC baut deshalb insbesondere seine Präsenz in der Ukraine weiter aus und hofft hier auf Anschlussaufträge. Zudem zieht inzwischen auch die Nachfrage aus der Halbleiterindustrie wieder an.

Aktie am Scheideweg

Bei einem Kurs von rund 18 Euro liegt das geschätzte KGV der Aktie für 2027 bei etwa 17, was Luft in beide Richtungen lässt. Allerdings erwarten Analysten für 2027 bereits einen Umsatzanstieg auf rund 195 Mio. Euro. Dafür müsste SFC den wegfallenden Ukraine-Auftrag durch neues Geschäft mehr als kompensieren. Gelingt dies und damit auch der Nachweis, dass sich SFC auf einem nachhaltigen Wachstumspfad befindet, besitzt die Aktie weiteres Potenzial. Bleiben entsprechende Anschlussaufträge aus, könnte sich die diesjährige Gewinnexplosion dagegen als Strohfeuer erweisen. Die Aktie ist eine interessante, aber keineswegs risikoarme Wachstumswette.

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Erstellung am 02.11.26 um 10:39 Uhr.

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