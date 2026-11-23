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SFC Energy gewinnt einen Erstauftrag im kanadischen Energieinfrastrukturmarkt, der interessante Wachstumsperspektiven außerhalb des Verteidigungsgeschäfts eröffnet.

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat einen Erstauftrag im Volumen von 1,7 Mio. kanadischen Dollar (rund 1,05 Mio. Euro) von einem Neukunden aus der kanadischen Energiebranche erhalten. Für einen Betreiber von Erdgaspipelines in Westkanada liefern die Bayern schlüsselfertige Energieversorgungssysteme, die Brennstoffzellen mit Solartechnik und Batteriespeichern kombinieren. Die Anlagen gewährleisten die autarke Stromversorgung abgelegener Ventilstationen und ermöglichen deren Fernüberwachung und -steuerung.

Mit dem Auftrag stärkt SFC seine Position im nordamerikanischen Öl- und Gassektor. Das Management sieht in diesem Markt erhebliches Wachstumspotenzial. Zwar fällt das Auftragsvolumen gemessen am Konzernumsatz noch relativ gering aus, jedoch könnte die neue Kundenbeziehung weitere Projekte nach sich ziehen. Zudem zeigt der Auftrag, dass SFC auch außerhalb des zuletzt dominierenden Verteidigungsgeschäfts Wachstumsmöglichkeiten besitzt.

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Erstellung am 23.11.26 um 9:53 Uhr.

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