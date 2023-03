SFC Energy Aktie News: SFC Energy am Nachmittag gesucht

Um 15:51 Uhr sprang die SFC Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 23,25 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SFC Energy-Aktie bisher bei 23,75 EUR. Mit einem Wert von 23,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.999 SFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der SFC Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,32 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,00 EUR je SFC Energy-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 30.03.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können SFC Energy-Anleger Experten zufolge am 28.03.2024 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass SFC Energy ein EPS in Höhe von 0,159 EUR in den Büchern stehen haben wird.

