SFC Energy Aktie News: SFC Energy macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SFC Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SFC Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 25,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr wies die SFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 25,15 EUR nach oben. Die SFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,35 EUR. Mit einem Wert von 26,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SFC Energy-Aktien beläuft sich auf 648.033 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 28,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SFC Energy-Aktie derzeit noch 12,72 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass SFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFC Energy 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,00 EUR an.

SFC Energy gewährte am 19.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SFC Energy ein EPS von 0,18 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 34,33 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SFC Energy 30,98 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 26.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,597 EUR je SFC Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SFC Energy-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

SFC Energy-Aktie gewinnt zweistellig: Rüstungsboom beflügelt auch SFC Energy

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Plus