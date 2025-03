SFC Energy Aktie News: SFC Energy springt am Vormittag hoch

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SFC Energy zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SFC Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 11,5 Prozent auf 26,75 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 11,5 Prozent auf 26,75 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die SFC Energy-Aktie sogar auf 26,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.487 SFC Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 26,90 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2024 (15,94 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SFC Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SFC Energy-Aktie bei 26,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SFC Energy am 19.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SFC Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,33 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 30,98 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFC Energy-Aktie in Höhe von 0,597 EUR im Jahr 2024 aus.

