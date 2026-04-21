Die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group haben an der Generalversammlung 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Stimmberechtigten genehmigten unter anderem die beantragte Dividende von CHF 2.50 je Aktie.

SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende SFS Generalversammlung genehmigt alle Anträge 22.04.2026 / 20:07 CET/CEST

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