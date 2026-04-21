SFS Generalversammlung genehmigt alle Anträge
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SFS Group Schweiz AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
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Die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group haben an der Generalversammlung 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Stimmberechtigten genehmigten unter anderem die beantragte Dividende von CHF 2.50 je Aktie.
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|EQS News ID:
|2313410
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2313410 22.04.2026 CET/CEST
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