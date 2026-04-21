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SFS Generalversammlung genehmigt alle Anträge

22.04.26 20:07 Uhr
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SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
SFS Generalversammlung genehmigt alle Anträge

22.04.2026 / 20:07 CET/CEST

Die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group haben an der Generalversammlung 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Stimmberechtigten genehmigten unter anderem die beantragte Dividende von CHF 2.50 je Aktie.

Medien & Newsroom

Freundliche Grüsse

Lukas Graf
Valentina Dönz

Corporate Communications

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2313410  22.04.2026 CET/CEST

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