SG Micro stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SG Micro hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 84,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 253,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 137,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SG Micro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SG Micro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen