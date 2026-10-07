SGL Carbon: Die Richtung stimmt

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Mit den vorläufigen Neunmonatszahlen hat SGL Carbon die eigenen Planungen übertroffen, obwohl die Eckwerte rückläufig sind. Die Börse reagiert deutlich, und charttechnisch rückt eine wichtige Marke näher.

SGL Carbon hat auf Basis vorläufiger Zahlen im Neunmonatszeitraum 2026 einen Umsatzrückgang auf rund 595 Mio. Euro (9M 2025: 652,9 Mio. Euro) verbucht. Das bereinigte EBITDA erreichte rund 106 Mio. Euro (9M 2025: 108,6 Mio. Euro). Die Eckwerte sind zwar rückläufig, liegen jedoch über den Planungen. In der Folge hebt das Management die Ziele für 2026 an. Beim bereinigten EBITDA sollen nun 130 bis 140 Mio. Euro (zuvor: 110 bis 130 Mio. Euro) eingefahren werden. Beim Umsatz rechnet das Unternehmen damit, die Zielspanne von 720 bis 770 Mio. Euro am oberen Ende zu erreichen. Die endgültigen Neunmonatszahlen 2026 sollen am 5. November 2026 veröffentlicht werden. Die Aktie legte gestern nach Bekanntgabe der vorläufigen Eckwerte zweistellig zu und nimmt heute sogar das Jahreshoch von Ende Mai bei knapp 5,50 Euro in Angriff.

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Erstellung am 07.10.26 um 09:13 Uhr.

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