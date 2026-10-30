SGL Carbon: Ist der Gipfelsturm nur vertagt?

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In der Aktie von SGL Carbon ist Musik drin. Die hohe Spanne zwischen Trendober- und Trendunterseite verspricht auch in der Aufwärtsbewegung viel Volatilität.

Getrieben von einer erfreulichen Nachrichtenlage ging es bei der Aktie von SGL Carbon bis auf 5,65 Euro nach oben, was gleichbedeutend mit einem neuen Jahreshoch 2026 war. Neben dem SDAX-Aufstieg ging es zudem operativ voran. Die Zusammenarbeit mit X-energy mündete zuletzt in einem weiteren Lieferauftrag und der ehemalige Carbon-Fiber-Standort in den USA wurde verkauft.

Korrektur nach dem Hoch

Da passt es, dass das Papier technisch weiter im Aufwärtstrend ist. Das Mitte Oktober markierte neue Jahreshoch konnte indes nicht verteidigt werden. Vielmehr folgte schnell wieder eine Korrektur um 15 Prozent. Im Bereich des Zwischenhochs aus dem Februar bei gut 4,75 Euro drehte die Aktie dann jedoch wieder nach oben.

Stabile Trendlinien

Im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends verläuft die obere Begrenzung über das Zwischenhoch vom Februar und auch über das neue Jahreshoch von Mitte Oktober. Die untere Begrenzung liegt hingegen 35 Prozent darunter. Das bedeutet zugleich, dass es mitunter zu recht starken Kursschwankungen kommen kann, ohne den positiven Trend zu verletzen. Im Grunde handelt es sich somit um einen breiten und recht stabilen Trendkanal. Das begrenzt aber auch das Potenzial für Ausbrüche nach oben: Der letzte Versuch von Mai/Juni wurde schnell wieder eingefangen.

Fazit

Die Aktie von SGL Carbon bewegt sich in einem breiten Trendkanal aufwärts. Käufe bieten sich technisch dann an, wenn das Papier im unteren Bereich des Kanals notiert. Danach sieht es aktuell nicht aus. Die untere Begrenzung verläuft aktuell bei rund 4 Euro, die 200-Tage-Linie etwas darüber bei rund 4,35 Euro. Kurzfristig dürften diese Marken nicht erreicht werden. Im Monatschart zeigt sich eine Unterstützung bei 4,70/4,80 Euro, die bei Marktschwäche und unveränderter Nachrichtenlage als Einstieg für einen Trade genutzt werden könnte. Zu beachten ist aber, dass das Unternehmen am 5. November die Neunmonatszahlen für 2026 vorlegt.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.428 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 24.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 30.10.26 um 11:54 Uhr.

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