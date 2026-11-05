SGL Carbon: Schwarze Zahlen nach neun Monaten

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SGL Carbon hat die vorläufigen Neunmonatszahlen bestätigt und hält an den angehobenen Zielen für 2026 fest. Beim Ergebnis zeigt sich dabei eine Wende, die mit dem Umsatz wenig zu tun hat.

SGL Carbon hat mit dem endgültigen Neunmonatsbericht 2026 die vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach sank der Umsatz aufgrund aufgegebener, nicht profitabler Geschäftsbereiche auf 594,8 Mio. Euro (9M 2025: 652,9 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA verminderte sich nur leicht auf 106,3 Mio. Euro (9M 2025: 108,6 Mio. Euro). Unterdessen greift offensichtlich die Restrukturierung. Aufgrund deutlich verminderter Aufwendungen für Anpassungen im Konzern drehte das Konzernergebnis mit 32,2 Mio. Euro ins Plus. Im Vorjahreszeitraum stand hier noch ein Minus von 50,6 Mio. Euro. Bereits im Rahmen der vorläufigen Zahlen hatten die Wiesbadener die Ziele für 2026 angehoben. Beim bereinigten EBITDA sollen nun 130 bis 140 Mio. Euro (zuvor: 110 bis 130 Mio. Euro) eingefahren werden. Beim Umsatz rechnet das Unternehmen damit, die Zielspanne von 720 bis 770 Mio. Euro am oberen Ende zu erreichen. Die Aktie stieg im vorbörslichen Handel stark an, gab diese Gewinne zwischenzeitlich aber wieder ab. Technisch kämpft das Papier nun mit der Unterstützung im Bereich um 4,75/4,80 Euro.

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Bei Pentixapharm lässt sich der Erfolg dagegen noch nicht an Quartalszahlen ablesen. Die Finanzierung der wichtigen Studie steht, und ein möglicher Partner könnte im kommenden Jahr das entscheidende Signal senden. zum Artikel

Um frisches Kapital geht es derzeit auch bei BENO, das mit einer Kapitalerhöhung weitere Immobilienkäufe finanzieren will. Für Anleger öffnet der Mehrbezug dabei einen Weg in die Aktie, der über den Börsenhandel bislang kaum offenstand. zum Artikel

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Erstellung am 05.11.26 um 09:08 Uhr.

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