

EQS-Media / 29.10.2026 / 14:00 CET/CEST



SGL Carbon und X-energy unterzeichnen weiteren Lieferauftrag

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SGL Carbon erhält einen weiteren Kundenauftrag im Wert von rund 90 Millionen US-Dollar zur Lieferung von Nukleargraphit für die Xe-100-Reaktoren von X-energy

X-energy und SGL Carbon bekräftigen ihre langfristige Zusammenarbeit

Wiesbaden, 29. Oktober 2026. SGL Carbon LLC („SGL Carbon“) hat von der X-energy Reactor Company, LLC („X-energy“) im Rahmen der bestehenden Rahmenvereinbarung einen weiteren Auftrag zur Lieferung von Nukleargraphit erhalten. Der Auftragswert beläuft sich auf rund USD 90 Millionen. SGL Carbon wird mittelkörnigen isotropen Graphit („NBG-18“) liefern, ein Spezialmaterial, das für die gasgekühlten Hochtemperatur Reaktoren vom Typ Xe-100 von X-energy von zentraler Bedeutung ist.

Dies ist bereits der zweite Auftrag, den SGL Carbon von X-energy für kleine modulare Reaktoren (SMR) erhalten hat, und er unterstreicht die enge, langfristige Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen.

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Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE, bestätigt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Hochleistungsgraphit NBG-18 einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Lieferkette von X-energy und damit zur weiteren Kommerzialisierung der Xe-100-Reaktoren leisten können. Gemeinsam mit X-energy werden wir unsere Produktionskapazitäten ausbauen, um den künftigen Bedarf an Nukleargraphit für die Xe-100-Reaktoren zu decken.“

Bereits im Januar 2026 hatten SGL Carbon und X-energy die Unterzeichnung eines 10-jährigen Rahmenvertrags sowie den ersten Auftrag für die Lieferung von Reaktorkomponenten aus Graphit für das erste kommerzielle Projekt von X-energy und Dow, Inc. in Seadrift, Texas, bekannt gegeben. Die ersten von SGL Carbon für dieses Projekt hergestellten Graphitkomponenten wurden bereits an X-energy ausgeliefert. Die Produktion der neu bestellten Graphitblöcke wird Ende 2026 beginnen.

Im August 2026 unterzeichneten X-energy und SGL Carbon eine Vereinbarung über den gemeinsamen Ausbau der Produktionskapazitäten für Nukleargraphit an den Standorten von SGL Carbon, wobei zunächst die Produktion von NBG-18-Blöcken am Standort Chedde (Frankreich) sowie die Bearbeitungskapazitäten in St. Marys (USA) erweitert werden sollen.

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„Die Einführung fortschrittlicher Kernkrafttechnologie im kommerziellen Maßstab beginnt mit bewährten Lieferanten und deren Fähigkeit, über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg zusammenzuarbeiten, um diese Komponenten in die Produktion zu bringen“, sagte Jesse Walker, Chief Supply Chain Officer bei X-energy. „SGL Carbon ist genau diese Art von Partner, der eng mit unseren technischen Teams bei der Qualifizierung, der Prototypenentwicklung und nun auch bei der wiederholten Produktion im kommerziellen Maßstab zusammenarbeitet.“

Über SGL Carbon

Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes Unternehmen und zählt weltweit zu den führenden Anbietern in der Entwicklung und Herstellung kohlenstoffbasierter Lösungen. Ihre Materialien und Produkte aus Spezialgraphit, Hochleistungsfasern und Verbundwerkstoffen bedienen anspruchsvollste Anwendungen in vielen Industrien, die die Trends der Zukunft bestimmen: Mobilität, Halbleitertechnik, LED, Energiegewinnung, Luft- und Raumfahrt sowie die Herstellung von Brennstoffzellen. Auch für die Chemiebranche, zahlreiche industrielle Anwendungen sowie zunehmend für die Verteidigungsindustrie entwickelt SGL Carbon zukunftsweisende und zuverlässige Lösungen.

Mit rund 3.800 Mitarbeitenden an 27 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien erzielte SGL Carbon im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 850 Millionen Euro.

Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden.

Über X-energy

X-energy, Inc. ist ein führender Entwickler fortschrittlicher kleiner modularer Kernreaktoren und Brennstofftechnologien, die darauf ausgelegt sind, einen neuen Standard für saubere, sichere und zuverlässige Energie zu setzen. Der von Natur aus sichere Hochtemperatur-Gasreaktor Xe-100 und der TRISO-X-Partikelbrennstoff von X-energy erweitern die Anwendungs-möglichkeiten der Kerntechnik. Derzeit laufen kommerzielle Projekte mit Dow, Amazon und Centrica in den Bereichen Stromnetz, Industrie und KI. Insgesamt sorgt die Technologie von X-energy im Vergleich zu anderen SMRs und konventionellen Kernkraftwerken für mehr Sicherheit, geringere Kosten, schnellere Bauzeiten und einen skalierbaren Einsatz.

Wichtiger Hinweis:

Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.

SGL Carbon SE

Claudia Kellert – Head of Investor Relations,

Communications and Corporate Sustainability

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden

Telefon +49 611 6029-100

presse@sglcarbon.com

www.sglcarbon.com

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