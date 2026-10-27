Shaanxi Lighte Optoelectronics Material A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Werte in diesem Artikel
Shaanxi Lighte Optoelectronics Material A hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 176,4 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 34,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shaanxi Lighte Optoelectronics Material A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shaanxi Lighte Optoelectronics Material A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen