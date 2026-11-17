Shalimar Agencies hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 842,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 462,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net