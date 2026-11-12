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Shamaran Petroleum stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Aktien
Shamaran Petroleum Ltd Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh
0.15 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Shamaran Petroleum präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Shamaran Petroleum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 817,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 196,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 275,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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