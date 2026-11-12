Shamaran Petroleum stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Shamaran Petroleum präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Shamaran Petroleum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 817,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 196,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 275,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shamaran Petroleum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shamaran Petroleum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen