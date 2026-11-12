Shamaran Petroleum stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

12.11.26 06:35 Uhr

Shamaran Petroleum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 817,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 196,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 275,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Shamaran Petroleum präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shamaran Petroleum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shamaran Petroleum

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung