Shamaran Petroleum stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Shamaran Petroleum äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 175,58 Prozent auf 805,2 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 292,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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