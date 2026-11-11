Shamaran Petroleum stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

11.11.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 175,58 Prozent auf 805,2 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 292,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Shamaran Petroleum äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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