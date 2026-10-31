Shandong Buchang Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Shandong Buchang Pharmaceuticals gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,47 Prozent auf 3,01 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,80 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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