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Shandong Dacheng Pesticide vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

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Shandong Dacheng Pesticide Co Ltd (A)
19.21 CNY -0.10 CNY -0.52 %
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Shandong Dacheng Pesticide präsentierte in der am 08.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shandong Dacheng Pesticide ein EPS von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,56 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,39 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,005 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,70 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.net

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