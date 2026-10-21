Shandong Gold Phoenix öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Shandong Gold Phoenix hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,10 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shandong Gold Phoenix 0,130 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,05 Prozent auf 396,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shandong Gold Phoenix 417,1 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shandong Gold Phoenix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shandong Gold Phoenix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen