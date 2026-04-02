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Shandong Hi-speed Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

06.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shandong Hi-speed Company Ltd (A)
10,62 CNY -0,03 CNY -0,28%
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Shandong Hi-speed Company ließ sich am 03.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shandong Hi-speed Company die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,08 Prozent zurück. Hier wurden 7,08 Milliarden CNY gegenüber 8,54 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,550 CNY gegenüber 0,540 CNY je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shandong Hi-speed Company 23,84 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 28,34 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

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