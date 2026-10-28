Shandong Teamgene Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

28.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,71 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Milliarden CNY umgesetzt.

Shandong Teamgene Technology A hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shandong Teamgene Technology A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shandong Teamgene Technology A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung