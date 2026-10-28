Shandong Teamgene Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Shandong Teamgene Technology A hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,71 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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