Shandong Weigao Blood Purification Products A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Werte in diesem Artikel
Shandong Weigao Blood Purification Products A stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,52 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 56,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 971,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shandong Weigao Blood Purification Products A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shandong Weigao Blood Purification Products A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen