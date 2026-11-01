Shandong Weigao Blood Purification Products A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

01.11.26 06:35 Uhr

Shandong Weigao Blood Purification Products A stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,52 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 56,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 971,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net