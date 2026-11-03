Shandong Weigao Orthopedic Device A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

03.11.26 06:35 Uhr

Shandong Weigao Orthopedic Device A ließ sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shandong Weigao Orthopedic Device A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,18 Prozent auf 266,0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net