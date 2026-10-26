Shangar Decor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Shangar Decor hat am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite standen 108,4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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