SHANGHAI: Automesse - E-Mobilität im Fokus

SHANGHAI (dpa-AFX) - In Shanghai öffnet am Dienstag die internationale Automesse ihre Tore. China ist der größte Automarkt der Welt, deshalb gilt die Messe als besonders wichtig für die Branche. In der Volksrepublik steigt der Absatz von Elektroautos stark. E-Autos haben bereits einen Marktanteil von rund 25 Prozent.

Für deutsche Hersteller läuft es allerdings schleppend. Anders als im traditionellen Geschäft mit Verbrennungsmotoren hinken sie bei der E-Mobilität den chinesischen Herstellern hinterher. Zudem tobt ein Preiskampf.

Es ist die erste große Automesse in China, seit die Regierung im vergangenen Dezember nach drei Jahren die strikten Corona-Maßnahmen aufgehoben hat. Seitdem nimmt die Wirtschaft wieder Fahrt auf./jpt/DP/he