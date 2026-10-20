Shanghai Fengyuzhu Exhibition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Shanghai Fengyuzhu Exhibition A hat am 17.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Shanghai Fengyuzhu Exhibition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 54,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 250,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 556,3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shanghai Fengyuzhu Exhibition A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shanghai Fengyuzhu Exhibition A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen