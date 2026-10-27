Shanghai Friendess Electronics Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Shanghai Friendess Electronics Technology A gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Shanghai Friendess Electronics Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,660 CNY je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,51 Prozent auf 601,3 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 516,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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