Shanghai InnoStar Bio-tech A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Shanghai InnoStar Bio-tech A hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 321,4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 64,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,5 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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