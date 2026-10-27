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Shanghai InnoStar Bio-tech A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shanghai InnoStar Bio-tech Co., Ltd. Registered Shs -A-
81.50 CNY 0.34 CNY 0.42 %
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Shanghai InnoStar Bio-tech A hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 321,4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 64,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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