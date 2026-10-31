Shanghai Longcheer Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

31.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Shanghai Longcheer Technology mit einem Umsatz von insgesamt 16,20 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,48 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 29,81 Prozent gesteigert.

Shanghai Longcheer Technology hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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