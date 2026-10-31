Shanghai Longcheer Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Shanghai Longcheer Technology hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das vergangene Quartal hat Shanghai Longcheer Technology mit einem Umsatz von insgesamt 16,20 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,48 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 29,81 Prozent gesteigert.
Redaktion Finanzen.net
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