Shanghai Longcheer Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,54 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 10,03 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Shanghai Longcheer Technology hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shanghai Longcheer Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shanghai Longcheer Technology

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung