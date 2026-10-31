Shanghai M&G Stationery informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Shanghai M&G Stationery hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Shanghai M&G Stationery im vergangenen Quartal 6,69 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai M&G Stationery 6,52 Milliarden CNY umsetzen können.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,400 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 6,69 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion Finanzen.net
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