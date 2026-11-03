Shanghai OPM Biosciences A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

03.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Shanghai OPM Biosciences A im vergangenen Quartal 285,1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 203,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai OPM Biosciences A 93,8 Millionen CNY umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shanghai OPM Biosciences A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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