Shanghai OPM Biosciences A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Shanghai OPM Biosciences A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Shanghai OPM Biosciences A im vergangenen Quartal 285,1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 203,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai OPM Biosciences A 93,8 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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