Shanghai Putailai New Energy Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

20.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,74 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,74 Milliarden CNY ausgewiesen.

Es stand ein EPS von 0,39 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Putailai New Energy Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 CNY in den Büchern gestanden.

Shanghai Putailai New Energy Technology A hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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