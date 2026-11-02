Shanghai Rendu Biotechnology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Shanghai Rendu Biotechnology A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Rendu Biotechnology A 0,130 CNY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Rendu Biotechnology A 38,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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