Shanghai Rendu Biotechnology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

02.11.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Rendu Biotechnology A 38,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Rendu Biotechnology A 0,130 CNY je Aktie verdient.

Shanghai Rendu Biotechnology A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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