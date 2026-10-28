Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development legte Quartalsergebnis vor
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Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,150 CNY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 319,1 Millionen CNY gegenüber 299,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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