Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development legte Quartalsergebnis vor

28.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 319,1 Millionen CNY gegenüber 299,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,150 CNY im Vorjahresquartal.

Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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