Shanghai Zhonggu Logistics A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Shanghai Zhonggu Logistics A hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Shanghai Zhonggu Logistics A im vergangenen Quartal 2,92 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Zhonggu Logistics A 2,56 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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