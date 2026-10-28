Shanghai Zhonggu Logistics A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

28.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Zhonggu Logistics A im vergangenen Quartal 2,92 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Zhonggu Logistics A 2,56 Milliarden CNY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Shanghai Zhonggu Logistics A hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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