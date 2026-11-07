Shankara Buildpro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Shankara Buildpro präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 3,81 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shankara Buildpro 2,42 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,80 Milliarden INR – ein Plus von 42,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shankara Buildpro 15,95 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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