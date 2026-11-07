Shankara Buildpro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,80 Milliarden INR – ein Plus von 42,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shankara Buildpro 15,95 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde auf 3,81 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shankara Buildpro 2,42 INR je Aktie verdient.

Shankara Buildpro präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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