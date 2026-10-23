Shantai Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Shantai Industries hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 99,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 25,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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